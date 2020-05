Covid-19: contagiata un'ostetrica a San Severino, tutti guariti a Baronissi

Nuovo caso positivo al Covid-19, a Mercato San Severino. "La nostra concittadina contagiata (non sono stato autorizzato alla divulgazione del nome) è un'ostetrica residente nella frazione San Vincenzo - ha fatto sapere il sindaco Antonio Somma- Giungano a lei gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Rinnovo l'invito a tutti ad essere responsabili ed attenti, al fine di non disperdere quanto fatto fino ad oggi", ha concluso il primo cittadino.

La situazione a Baronissi

Buone notizie, invece, sul fronte emergenza epidemiologica, arrivano da Baronissi: i quattro concittadini risultati nelle scorse settimane positivi al Covid 19 - gli ultimi ancora in cura e in osservazione - sono stati dichiarati guariti essendo risultati negativi. Come rendono noto dal Comune, dunque, al momento, nessun contagio a Baronissi.