Messe dal 18 maggio? Il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro si mantiene "cauto"

Si mantiene cauto, a seguito delle disposizioni ministeriali sulla possibilità della ripresa delle celebrazioni a porte aperte, sua eccellenza monsignor Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro. Il Protocollo tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo consente le messe dal 18 maggio, ma monsignor De Luca, nella Diocesi di Teggiano-Policastro, preferisce attendere la riunione della Conferenza Episcopale Campana convocata dal presidente, il Cardinale Crescenzio Sepe, per il giorno 19 maggio.

La decisione

Ad oggi, intanto, le chiese per il momento restano aperte solo per la preghiera individuale e utilizzando guanti, mascherine ed igienizzante, mentre, nella diocesi di Teggiano-Policastro, le messe a porte chiuse, almeno fino al 19 maggio, saranno ancora trasmesse in streaming.