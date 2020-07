Dal Brasile a Montano Antilia: coppia finisce in quarantena

Una coppia proveniente dal Brasile sta per giungere a Montano Antilia. Per questo il Comune, di concerto con l’Asl, si è subito attivato per attivare il protocollo anti-Coronavirus. “I coniugi verranno posti tempestivamente in quarantena appena giungeranno in paese e successivamente presso il proprio domicilio effettueranno il tampone per il Covid 19” rassicura su Facebook il sindaco Luciano Trivelli.

L'altro caso

Il rientro della coppia brasiliana ha suscitato qualche timore nel piccolo paese della provincia di Salerno, soprattutto dopo quanto accaduto a Roccadaspide, dove un imprenditore di 53enne rientrato da New York, infatti, è risultato positivo al virus ed ora è in isolamento domiciliare.