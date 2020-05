Covid-19, muore una donna a Scafati: il cordoglio del sindaco

Nuovo decesso da Covid-19 in provincia di Salerno. Si tratta di una donna di 58 anni che, ieri pomeriggio, è deceduta all’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati dov’era ricoverata dallo scorso mese di aprile a seguito dell’esito del tampone, positivo al Coronavirus. In precedenza, la paziente, che viveva in località San Pietro, era stata ricoverata all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore a causa di una brutta malattia.

Il cordoglio

Addolorato per la scomparsa della sua concittadina è il sindaco Cristoforo Salvati: “E’ morta per complicanze dovute alla malattia, anche se era ancora positiva al Coronavirus. Preghiamo tutti per questa persona, esprimendo tutto il nostro cordoglio ai familiari e stringendoci al loro dolore”.

I dati

Il numero dei contagiati, intanto, scende a 29 dal momento che si registrano altri quattro guariti. Cinque, complessivamente, i decessi. “Non molliamo. Andiamo avanti con coraggio e determinazione. Riusciremo a superare questa emergenza. Ne sono certo” dice il primo cittadino.