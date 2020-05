Covid-19, muore un 60enne di Angri: nuova guarigione a San Valentino Torio

Nuova vittima del Coronavirus in provincia di Salerno. E, in particolare, nell’Agro nocerino sarnese. Si tratta di un uomo di 60 anni, residente ad Angri, che era ricoverato presso l’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli.

Il lutto

Era uno dei pazienti provenienti dal reparto di Chirurgia dell’”Umberto I” di Nocera Inferiore, dove, nelle scorse settimane, si è registrato un vero e proprio focolaio di contagi. Nella giornata di ieri il suo cuore ha smesso di battere presso il nosocomio ebolitano nonostante il personale sanitario abbia cercato fino all’ultimo istante di salvargli la vita. E’ la seconda persona della città doriana a morire per aver contratto il virus.

La buona notizia

Intanto si registra una nuova guarigione nel comune di San Valentino Torio. Ad annunciarla è il sindaco Michele Strianese: "Ci fa tanto piacere che sia guarito il nostro concittadino infermiere Raffaele Schiavo che era praticamente asintomatico, ma ha dovuto fare la quarantena per circa un mese. Siamo felici per lui e per la sua famiglia. Fra qualche giorno avremo probabilmente anche altre guarigioni. Siamo sulla strada giusta. Ma cerchiamo di non rovinare tutto con comportamenti scellerati e irresponsabili".