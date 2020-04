Covid-19: prima vittima ad Eboli, il cordoglio del sindaco

"Fin dall'inizio di questa pandemia ho portato un peso sul cuore. Ogni giorno ho pregato affinché nessuno dei miei concittadini fosse vittima di questo virus e, peggio ancora, perdesse la vita a causa sua. Ma oggi, con le lacrime agli occhi, devo comunicare alla mia Città la morte di un nostro concittadino già affetto da Covid-19 e avvenuta a causa di importanti complicanze respiratorie". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo il messaggio del sindaco di Eboli, Massimo Cariello. Purtroppo, il Covid-19 ha ucciso anche una persona della cittadina della Piana del Sele. "Non ci sono parole per descrivere la tristezza, mi unisco al dolore della cara moglie, dei tre figli, del carissimo fratello e della famiglia e chiedo a tutti, adesso più che mai, di unirci in preghiera e restare uniti nel dolore. - ha concluso il primo cittadino - La nostra Città osserverà il lutto cittadino e le bandiere saranno esposte a mezz'asta. Un atto dovuto, per esprimere l'immenso cordoglio della Città di Eboli". Dolore.