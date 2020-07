Covi-19 a Salerno, blitz nei locali della movida: multati due commercianti

Sono proseguite anche nel weekend i controlli delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e dei militari dell’Esercito lungo le strade della “Movida” come disposto da un’ordinanza del Questore di Salerno.

I controlli a Torrione

Particolare attenzione è stata dedicata, nella serata di venerdì, nel quartiere di Torrione, caratterizzato da una forte concentrazione di giovani, per la presenza di tanti locali, bar e pub. Nel corso di tale attività di controllo, la Divisione Pas, insieme alla Squadra Mobile, ha provveduto a sanzionare il titolare di una sala scommesse di Torrione elevando due verbali amministrativi per violazione della normativa Covid-19. Inoltre, in via Pietro del Pezzo, seguito di una segnalazione giunta da parte di alcuni cittadini di una lite tra ragazze, i poliziotti della Squadra Volante, prontamente intervenuti sul posto, hanno proceduto al controllo di una cittadina ucraina di 36 anni, irregolare sul territorio nazionale, sprovvista di documenti, senza requisiti per poter aderire alla sanatoria in corso. Al termine degli accertamenti, la straniera è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria per immigrazione clandestina e di conseguenza munita dell’Ordine del Questore di lasciare il Territorio Nazionale entro sette giorni. Nel dettaglio, sono state identificate 68 persone e controllati 21 veicoli, di cui 6 ciclomotori. Gli agenti della Polizia Provinciale e della Polizia Locale, nella circostanza, hanno elevato 7 verbali al Codice della Strada a carico dei proprietari di autovetture e motoveicoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il blitz nel centro

Nella serata di sabato particolare attenzione è stata dedicata alle zone del centro storico e del lungomare, caratterizzate da una maggiore concentrazione di giovani, per la presenza di tanti locali, bar e pub. E’ proseguita l’attività di controllo per la regolarità della vendita di bevande alcoliche, nel rispetto delle modalità e dei limiti orari di somministrazione, con l’effettuazione di mirati accertamenti amministrativi nei confronti di 18 locali del centro, ma anche di esercizi ove si svolgono giochi scommesse, anche al fine di prevenire eventuali assembramenti e forme di abuso o intemperanza a tutela dei cittadini. Personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha sanzionato un cittadino straniero poiché all’interno di un esercizio commerciale del centro storico, effettuava la vendita con asporto di bevande alcoliche dopo le ore 22. Nel corso di tale attività sono state identificate 75 persone e controllati 31 veicoli.