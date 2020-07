Covid-19: negativi i primi tamponi sui contatti dei contagiati sul Carmine

E' stata ricostruita la catena dei contatti dei 5 contagiati da Covid-19 a Salerno. Come riporta La Città, le persone attenzionate, ad oggi, sono risultate tutte negative: si parla di cittadini e commercianti tra il rione Carmine, Mercatello e la zona di Cappelle.

Prosegue, dunque, il monitoraggio dei contatti non stretti dei contagiati: non resta che attendere l'esito dei prossimi tamponi. Intanto, un clima di preoccupazione aleggia nelle zone "a rischio" sotto i riflettori per evitare la diffusione del Covid.