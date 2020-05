Covid-19, ospedale di Nocera: ok di De Luca al laboratorio dei tamponi

Primo via libera della Regione Campania all’attivazione di un laboratorio per l'effettuazione dei tamponi di biologia molecolare covid-19 presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. L’annuncio è arrivato direttamente dal governatore Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta del venerdì su Facebook.

Il commento

“Registro con soddisfazione le dichiarazioni del presidente De Luca di voler accogliere la nostra richiesta” commenta, soddisfatto, il sindaco Manlio Torquato che spiega: “Questo garantirà la sicurezza di medici infermieri e pazienti. E, in emergenza, del territorio tutto. Un obiettivo cui lavoriamo da tempo. Con insistenza, per il nostro ospedale e il nostro territorio, cui l'Amministrazione comunale vuole contribuire grazie alle donazioni ricevute e ad un proprio stanziamento in modo economicamente sostanzioso. Ringrazio la direzione generale Asl e il primario e i medici del Laboratorio di Microbiologia e soprattutto il consigliere regionale Franco Picarone, per il sostegno convinto a questa nostra iniziativa, perché come già per i finanziamenti alle bonifiche fognarie, è stato fattivamente vicino all'amministrazione e alla nostra città”.