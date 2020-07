Covid-19, ricoverato con febbre e broncopolmonite: tampone negativo su paziente a Ravello

Momenti di apprensione, questa mattina, al pronto soccorso di Castiglione di Ravello, dove – riporta Il Vescovado - un 68enne, proveniente da Minori, con febbre alta e problemi respiratori, è stato posto in isolamento in via precauzionale.

L'analisi

Immediata è scatta la profilassi. Ma, nel tardo pomeriggio, il tampone è risultato negativo. I medici gli hanno diagnosticato una broncopolmonite con febbre. Per questo, nelle prossime ore, sarà trasportato all’ospedale di Cava de’ Tirreni per essere sottoposto alle cure necessarie.