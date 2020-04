Covid-19, il plauso della Fp Cgil alla polizia locale sul territorio provinciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La segreteria provinciale Fp Cgil Salerno, con l'approssimarsi della fine della prima fase dell'emergenza, intende evidenziare l'importante ruolo ed i risultati ottenuti dalla polizia locale sul territorio provinciale. Mai, come in questa tragica crisi epidemiologica dovuta al contagio da Covid19, si è sentita la necessità e l'importanza del ruolo della polizia locale, quale centro nevralgico di conoscenze del territorio e della comunità stanziale. Questa è stata, e pensiamo lo sarà ancora per molto, una guerra non convenzionale, combattuta non solo con la scienza medica ma con la conoscenza delle dinamiche personali ed interpersonali delle comunità interessate dal contagio e non con un'organizzazione militare a cui tendono le tradizionali forze di polizia.

In ciò, gli uomini e le donne della polizia locale hanno fatto la differenza insieme ai Sindaci dei piccoli, medi e grandi Comuni, anticipando a volte anche le scelte dei sanitari in campo, con drastiche misure di contenimento e limitazione della mobilità delle persone, salvaguardando le comunità dai rischi di contagio.

Ove ce ne fosse stato bisogno, la crisi epidemiologica ha avvicinato il mondo della polizia locale alle istituzioni perché le nostre comunità non hanno mai perso il contatto e la fiducia verso gli agenti di prossimità, presidio di sicurezza ma anche di assistenza verso i più bisognosi. Lodevole è stato l'impegno, anche nelle azioni di sostegno alle fasce più deboli attraverso la consegna di pacchi alimentari, allestimento di idonei punti di alloggio per i senza fissa dimora a fianco ai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, ai quali va il nostro riconoscimento ed apprezzamento.

La crisi ancora in corso, dovrà avere un effetto determinante sull'agenda politica del governo del Paese affinchè venga dato un giusto riconoscimento del ruolo di chi è stato chiamato a rendere un servizio senza riserve, consapevole della scarsità di mezzi e strutture ma con la grande generosità di animo e consapevolezza degli uomini e delle donne della Polizia Locale.