Covid-19: 652 casi nel salernitano, intanto chiarito il "dilemma congiunti" per il Dpcm del 4 maggio

Sono 652 i contagiati da Covid-19 in provincia di Salerno. Sono giunti, infatti, i dati dell'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia. Fino alle 23.59 di ieri, in Campania, 4.349 i positivi su 68.727 tamponi effettuati, con 352 persone decedute e 1.120 guarite (di cui 1068 totalmente e 52 clinicamente).

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.389 (di cui 894 Napoli Città e 1495 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 652

Provincia di Avellino: 440

Provincia di Caserta: 416

Provincia di Benevento: 177

Altri in fase di verifica Asl: 275



Intanto, l'Italia si prepara a ripartire con il decreto firmato dal premier Conte ma con prudenza e gradualità per evitare una ripresa dei contagi. Oggi riaprono i cantieri pubblici e le aziende votate all'export, ma la vera fase 2 scatterà il 4 maggio, con una maggiore libertà di movimento nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Solo allora riaprirà la maggior parte delle attività produttive, ma i negozi dovranno attendere il 18 maggio, parrucchieri ed estetisti l'inizio di giugno.

Il dilemma "congiunti"

Diversi i punti sui quali arrivano critiche alle misure messe in campo dal governo per la fase due. Oltre che quello dell'apertura alle visite ai soli 'congiunti', che provoca le critiche di Arcigay e non solo. Dubbi dai governatori ma anche da Iv che parla di 'poco coraggio' da parte dell'esecutivo. Come riporta l'Ansa, da una prima interpretazione del Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio, a quanto si apprende, con "congiunti" si intendono "parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili". Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi, chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento.

