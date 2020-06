Coronavirus in Campania, prorogata la "zona rossa" a Mondragone 

E' stata prorogatà a Mondragone (Caserta) la zona rossa per l'area “Palazzi ex Cirio”. Lo rende noto l'Unita' di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. "Alla scadenza di oggi della precedente ordinanza, tutte le misure di prevenzione e contenimento di possibile contagio nell'area delimitata degli ex palazzi Cirio di Mondragone, saranno prorogate ulteriormente, fino al 7 luglio prossimo" fa sapere l'Unita' di Crisi regionale.

