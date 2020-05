Altri 2 contagi da Covid-19 a Pagani, continuano i controlli sui rientri: il bilancio dei test di oggi

Rispuntano i casi di Covid-19 nel salernitano: a Pagani, in particolare, oggi si sono registrati due nuovi contagi, entrambi appartenenti allo stesso ceppo familiare e già da tempo sotto stretta osservazione sanitaria.

I rientri

Intanto, l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica ha fatto sapere in questa domenica, nell’ambito dei controlli effettuati presso le stazioni ferroviarie della Campania, nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all’aeroporto di Capodichino, in alcuni luoghi nevralgici del territorio come i terminal bus, sono stati registrati 1171 viaggiatori provenienti da fuori regione. Il numero include anche anche le registrazioni di rientri con auto a noleggio (27).

I controlli

Tutte le persone controllate presso le stazioni, l'aeroporto, ai caselli autostradali e negli altri punti del territorio sono state sottoposte a misurazione della temperatura. Ben 12 viaggiatori avevano una temperatura pari o superiore a 37.5°C. Sulla base delle valutazioni mediche, fatte dal personale sanitario al momento dei controlli, le Asl hanno sottoposto a test rapido ed eventualmente a tampone naso-faringeo, alcune persone. In particolare, 174 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido e uno solo è risultato positivo ed è stato quindi sottoposto a tampone, risultato negativo.

I dati

Complessivamente i rientri registrati dal 4 maggio ad oggi sono 18.059, 193 le persone con febbre, 3714 i test rapidi eseguiti di cui 115 risultati positivi. I tamponi effettuati sono stati 127 di cui 3 risultati positivi. Sempre oggi, altre 80 dichiarazioni alle Asl relative ai rientri. Complessivamente, dal 4 maggio ad oggi il numero delle comunicazioni alle Asl è pari a 1547 dichiarazioni. Tutte le persone provenienti da fuori Campania, incluse quelle che viaggiavano con auto a noleggio, sono state poste in isolamento domiciliare.