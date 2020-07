Covid-19 alla gelateria Buonocore, il titolare: "Abbiamo chiuso per tutelare i clienti"

Una delle attività commerciali che ha momentaneamente chiuso per Covid-19 è la pasticceria gelateria “Buonocore” situata in via De Granita a Salerno. A confermalo è il titolare Cosimo Buonocore che fa il punto su quanto sta accadendo: “Purtroppo all'interno del nostro staff si è verificata una positività al Covid-19. A seguito di questa accertata positività, tutti i dipendenti prontamente e celermente hanno effettuato test sierologici. I risultati hanno dato esito negativo tranne uno, risultato debolmente positivo,per il quale si aspetta la verifica tramite tampone che nelle prossime ore verrà effettuato”.

La chiusura

In seguito a questo avvenimento “per tutelare la salute della clientela e la loro sicurezza” è stato deciso “in totale autonomia di chiudere l'attività in attesa di nuovi sviluppi - aggiunge Buonocore - così da non mettere a repentaglio la salute di nessuno e di poter offrire al più presto,come da sempre accade, un servizio che permetta al cliente di sentirsi sicuro e a casa”. Il titolare della gelateria ci tiene a rassicurare i suoi clienti “in quanto abbiamo sempre lavorato nel rispetto delle norme di prevenzione anti Covid-19”. Capirete quanto può essere difficile dover richiudere dopo mesi di lockdown e spero mi capiate. Sicuro di vederci presto in sicurezza e allegria vi saluto calorosamente e vi rassicuro sulle nostre condizioni di salute” conclude Buonocore.