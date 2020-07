San Valentino Torio resta "Covid Free": negativo l'ultimo tampone

Il comune di San Valentino Torio può tirare un sospiro di sollievo. L’Asl di Salerno ha accertato la non positività al Covid-19 del cittadino per il quale si aveva avuta notizia del contagio due giorni fa. Inoltre, sono risultati negativi tutti i tamponi eseguiti sui propri familiari. In ogni caso, le persone interessate rimangono in quarantena per 14 giorni in via precauzionale.

L’annuncio

A comunicarlo è direttamente il sindaco Michele Strianese: “E’ una buona notizia per tutta la famiglia ed anche per tutti noi. Siamo contenti di tutto ciò. Raccomando a tutti, me incluso, di tenere alta la guardia e di fare attenzione ai comportamenti che teniamo durante la nostra vita quotidiana.

Pertanto, ribadisco, che non ci sono casi di positivi al Covid-19 sul territorio comunale di San Valentino Torio”.