Clienti e dipendenti senza mascherina: multati centro scommesse e pizzeria a Salerno

Sono proseguiti, anche nella giornata di ieri, i controlli sulla gestione della Movida nel centro storico e nel quartiere di Torrione.

Il bilancio

Sono state controllate 47 persone, 7 autovetture e 2 esercizi commerciali. Nel corso delle verifiche sono stati sanzionati il titolare di una sala scommesse in quanto i clienti non utilizzavano la mascherina prevista negli ambienti al chiuso e il titolare di una pizzeria poichè i dipendenti che effettuavano servizio ai tavoli e le consegne di asporto non indossavano i D.P.I. a contatto con i clienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’avviso

Intanto, anche la Protezione Civile è presente sul territorio per attività di monitoraggio e segnalazione. Un mezzo è dotato di altoparlante per comunicazioni alla popolazione e per ricordare le buone pratiche da seguire con scrupolo.