Covid-19, 54 lunghi giorni e infine la guarigione: Assunta torna a casa

Gioia grande a Sarno, per Assunta Pappacena, ultima paziente guarita dal Covid19 e dimessa. "Per la nostra Sarno è una bella notizia che infonde gioia e riesce a dare ancora più motivazione nel percorso della Fase2- ha commentato il sindaco Giuseppe Canfora - Ricordiamo chi in questa emergenza non ce l’ha fatta. A loro le nostre preghiere". Cinquantaquattro lunghi giorni. La paura di non farcela. Poi finalmente guarigione. E ieri sera finalmente il ritorno a casa: lacrime di gioia e la fine di un incubo.

Commovente, il messaggio della sarnese guarita che ha potuto riabbracciare il marito Vincenzo, i due figli Salvatore e Milena, i parenti e i tanti amici e conoscenti: