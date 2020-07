Covid-19, 3 nuovi contagi a Capaccio: l'appello alla prudenza del sindaco

Purtroppo è ufficiale: a Capaccio Paestum riscontriamo tre nuovi casi di positività al Coronavirus. Come sempre, tutte le precauzioni sono state attivate e sono già state sottoposte a isolamento domiciliare fiduciario le persone ricomprese nella catena dei contatti.

Lo ha scritto il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri: "È comunque evidente che, come ci dicono i casi riscontrati da qualche giorno a questa parte anche in diverse altre zone della nostra provincia, ci troviamo dinanzi a un passaggio molto delicato. - ha sottolineato il primo cittadino- Ricordiamoci che gli allarmismi non aiutano, ma che serve la massima prudenza nei comportamenti individuali e collettivi. Contiamo sulla collaborazione di tutti. Come sempre, un pensiero di vicinanza e di solidarietà ai nostri concittadini risultati positivi e alle loro famiglie", ha concluso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.