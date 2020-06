Calca sulle spiagge salernitane, il sindaco Napoli annuncia nuovi controlli: "Il Covid-19 non è finito"

Il Covid-19 non è finito. Non possiamo abbassare la guardia. Anche in spiaggia dobbiamo continuare tutti ad esser prudenti e responsabili.

Invito i concittadini, i turisti ed i visitatori a tutelare la salute propria e collettiva. Manteniamo le distanze di sicurezza, evitiamo gli assembramenti. Semplice e chiaro.