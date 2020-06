Covid-19, tampone negativo per il caso sospetto a Roccagloriosa

Sospiro di sollievo a Roccagloriosa: è risultato negativo, l'esito del tampone effettuato ad una paziente positiva al test sierologico.

La nota del Comune

"Tale notizia rasserena gli animi di tutti. Si tratta di situazioni delicate e complicate da tanti punti di vista, alle quali questo difficile periodo che stiamo vivendo ci sta esponendo", fanno sapere da palazzo di città. La nostra dimensione Umana ne esce fortemente colpita e destabilizzata. Nessuno era pronto ad un tale stravolgimento dell'esistenza. Un pensiero affettuoso e sentito va alle persone interessate, che si sono trovate ad affrontare questa spiacevole esperienza"

Il caso a Laurino

Intanto, a Laurino, qualche giorno fa il sindaco Romano Gregorio ha smentito un messaggio falso diffuso a suo nome da ignoti: “Qualche bifolco e delinquente ha diffuso un messaggio falso a mio nome circa la vicenda di un presunto positivo al Covid 19 presente a Laurino. Non ho mai scritto e tantomeno trasmesso alcun messaggio in proposito e ne smentisco completamente l’origine ed il contenuto. Presenterò formale denuncia/querela per scoprire l’autore e farlo punire a norma di legge”, ha precisato il primo cittadino.