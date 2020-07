Covid-19 nel Cilento, tutti negativi i tamponi su residenti e turisti

Il Cilento può tirare un sospiro di sollievo. Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuari su cittadini residenti o in vacanza nelle località turistiche che manifestavano sintomi sospetti. Circa una ventina – riporta Infocilento - quelli eseguiti sul territorio su disposizione del Centro di prevenzione di Vallo della Lucania.

Lo screening

I test erano per lo più su soggetti provenienti dall’estero o dal Nord Italia oppure che avevano avuto contatti con pazienti già risultati positivi. Al momento resta soltanto un tampone da esaminare. Anche in questo caso si tratta di un soggetto proveniente dall’estero e che ha soggiornato in due località italiane prima di giungere nella zona sud della provincia di Salerno.