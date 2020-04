Covid-19, trasgressioni e comportamenti irresponsabili a Salerno

Ignorano le limitazioni, boicottano le indicazioni e, in barba al buon senso, non solo escono senza un valido motivo, ma addirittura si trattengono in strada, sedendosi sulle panchine, delle quali, secondo ordinanza, al momento non è consentito usufruire. Tanti, i salernitani che, anticipando imprudentemente la Fase 2 dell'emergenza Covid-19, stanno trasgredendo le norme anti-contagio, rischiando di vanificare lo sforzo e l'autoisolamento imposto a tutti nelle ultime settimane. Invece di leggere i dati positivi relativi ai contagi degli ultimi giorni nel nostro territorio, quali frutto dell'efficacia del distanziamento sociale e delle misure precauzionali adottate, molti salernitani sono giunti inspiegabilmente a conclusione che l'emergenza sanitaria sia finita e che, dunque, tutto possa tornare già alla normalità. Ma questa rappresenta solo una pericolosa illusione: agire senza osservare le limitazioni ad oggi ancora in vigore sul territorio, rischia di far riesplodere il contagio, in quanto, come è stato più volte sottolineato, in ogni caso il Covid-19 non può dirsi sconfitto fino all'introduzione del vaccino.

L'auspicio

Mentre il Governo è in procinto di fornire dettagli sulla Fase 2 e sulle strategie da attuare in vista di una sperabile ripresa economico-sociale, è necessario che i cittadini si attengano alle norme anti-Covid-19 tutt'ora in vigore, tutelando quindi la propria e l'altrui salute. A segnalarci comportamenti ingiustificabili, specie in piazza San Francesco e sul Carmine, tra gli altri, la presidente del Comitato San Francesco, Laura Vitale che punta i riflettori anche sul mancato controllo dei clochard: "Molti dei cittadini sulle scale e sulle panchine sono senzatetto che al momento evidentemente non risultano ben gestiti, a tutto danno della sicurezza loro e degli altri cittadini", ha sottolineato la presidente. Attenzione e monitoraggio dei clochard, in conclusione, e un massiccio monitoraggio della cittadinanza tutta: questo l'auspicio di innumerevoli cittadini preoccupati per l'inciviltà di quanti, con la loro incoscienza, stanno esponendo la comunità a nuovi possibili gravi pericoli.

