Covid-19: divieti anti-contagio ancora in vigore, a Salerno gente in strada e sulle panchine

Mentre il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, così come i sindaci del territorio fanno appello alla prudenza e al rispetto delle norme in vigore per contenere la diffusione del Covid-19 e non vanificare la quarantena a cui la comunità è stata sottoposta, numerosi salernitani fanno orecchie da mercante e, in barba al buon senso, continuano a trasgredire.

La segnalazione

Uscendo di casa senza validi motivi e sostando sulle panchine, per giunta senza mascherine e senza alcuna precauzione, purtroppo, troppi risultano, ad oggi, i cittadini incoscienti che rischiano di far slittare la Fase 2 o di costringerci presto a tornare alla fase emergenziale. Come ribadito, infatti, il calo dei casi nel territorio è stato raggiunto grazie al distanziamento sociale e alla riduzione delle uscite: è necessario attenersi alle indicazioni della Fase 2, non ancora diffuse, dunque, per consentire la ripresa graduale da un punto di vista sociale ed economico, senza concedersi "anticipazioni" arbitrarie che, al contrario, potrebbero causare la riesplosione del contagio.

L'appello del responsabile per l'Emergenza del Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno, Mario Sposito: