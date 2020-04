Covid-19, il commovente video di medici e infermieri del "Ruggi"

Sono stati e sono tuttora impegnati anche loro in prima linea nella battaglia contro il mostro invisibile chiamato Covid-19. E' il personale sanitario dell'ospedale Ruggi di Salerno che da quando è scoppiata la pandemia si occupa dei pazienti affetti da Covid. Storie di uomini e donne che Giovanni Gigantino, uno degli infermieri del reparto di Rianimazione, ha deciso di raccontare attraverso un video. "Ma quali eroi, noi facciamo solo il nostro lavoro con passione e dedizione" racconta Giovanni, mentre scorrono sullo schermo le immagini dei colleghi incappucciati che, senza mai tirarsi indietro dal primo giorno, stanno conducendo questa battaglia contro il Covid-19; una battaglia combattuta non solo con le terapie mediche ma anche con il cuore, per mostrare la vicinanza a chi è costretto a restare chiuso, isolato, per settimane su un letto di un ospedale. "Pronti a proteggere chi è nelle nostre mani - conclude il video - quando tutto sarà finito torneremo a rivedere le stelle".

