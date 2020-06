Covid-19: prolungata fino alle 2 di notte l'attività dei bar, riprende la musica dal vivo

Buone notizie, per la movida campana: il Governatore Vincenzo De Luca nel corso del suo appuntamento settimanale con la conferenza del venerdì su Facebook, ha annunciato una nuova ordinanza che sarà firmata nelle prossime ore. Oltre a consentire la riapertura dei cinema all’aperto e dei drive-in, scatterà anche il prolungamento fino alle ore 2 della notte per l'attività di bar.

La musica dal vivo

De Luca precisa però che resta in vigore il divieto di vendere alcolici e superalcolici da asporto dalle 22. Via libera anche alla musica di gruppi e complessi da intrattenimento ma solo per l’interno dei locali: vietati all’esterno per evitare di creare assembramenti.