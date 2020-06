Covid, la richiesta di Cirielli: "Governo rimpatri italiani in Brasile"

"Il Governo Pd-M5S non abbandoni gli italiani bloccati in Brasile". Lo dichiara in una nota il Questore della Camera e membro della commissione affari esteri Edmondo Cirielli (FdI), che annuncia un'interrogazione parlamentare al ministro Luigi Di Maio per sapere quali iniziative intende mettere in campo per favorire il rientro immediato in Italia di tanti connazionali (tra cui due cittadini della provincia di Salerno) impossibilitati a muoversi dalla Repubblica Federale del Brasile.

I dettagli

"In quel Paese - denuncia Cirielli - si sta consumando una vera e propria strage di persone affette da Covid-19. Gli ultimi dati sulla pandemia sono impressionanti: 555.383 casi e 31.199 morti. E le recenti dichiarazioni del presidente Bolsonaro ("Mi dispiace per le vittime del Covid, ma moriremo tutti") fanno temere il peggio. Per questo, il Governo italiano deve intervenire subito, tramite la Farnesina e l'Ambasciata Italiana in Brasile, per organizzare, in tempi rapidi, i voli di rientro in Italia. Non si può perdere altro tempo, a rischio c'è la vita dei nostri connazionali".