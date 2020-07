Covid, 6 nuovi positivi in Campania: i dati del bollettino

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha fornito i nuovi dati relativi ai contagi in Campania. I nuovi positivi sono 6. Si precisa che il bollettino fa riferimento alla "fotografia" dei contagi alle ore 23.59 di ieri, domenica 19 luglio.

I dati

I positivi del giorno sono 6 su un totale di 276 tamponi effettuati. Il totale positivi, dall'inizio della pandemia, è 4.833, su un totale tamponi di 312.536 efftuati. Non ci sono deceduti oggi, lunedì 20 luglio. Dall'inizio del Covid, i deceduti sono 433. La buona notizia riguarda i guariti del giorno: 4 persone. Totale guariti: 4.104.