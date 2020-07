Covid, 1 morto e 6 nuovi casi positivi in Campania: i dati del bollettino

L'Unità di Crisi della Regione ha diffuso il bollettino relativo ai casi di positività al Covid rilevati in Campania. Va precisato che il report fornito fa riferimento ai tamponi effettuati fino alle ore 23.59 di ieri, lunedì 20 luglio. Nel bollettino di oggi, martedì 21 luglio, non sono dunque inclusi i nuovi casi positivi in Cilento e l'aggiornamento a Salerno città.

Il dettaglio

Positivi del giorno sono 6 in Campania su un totale giornaliero di campioni che è di 1.590. Dall'inizio della pandemia, il totale positivi è 4839 con un totale tamponi effettuati di 314.126. C'è un morto da Covid in Campania, il totale è 434 dall'inizio del virus. La buona notizia riguarda i guariti del giorno: 4 persone. Il totale guariti è 4.108, di cui 4.108 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti.