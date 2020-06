Covid-19, non cresce il numero dei contagi nel salernitano: i dati provinciali

Non cresce, fortunatamente, il numero dei contagi in provincia di Salerno, a quota 685 dal 29 maggio. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica ha reso noti i dati del riparto provinciale dei tamponi elaborati alle 23.59 di ieri. Il totale di positivi in Campania è pari a 4.806 su 203.858 tamponi effettuati. Risultano 413, poi, i decessi e 3.454 i guariti (di cui 3.382 totalmente e 72 clinicamente).

​I dati

Provincia di Napoli: 2.616 (di cui 1.001 Napoli Città e 1.615 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 685

Provincia di Avellino: 547

Provincia di Caserta: 460

Provincia di Benevento: 208

Altri in fase di verifica Asl: 290

