Covid-19, arrivano i vigilantes sulle spiagge libere a Salerno

Come annunciato, le spiagge libere saranno monitorate con più attenzione, a Salerno: al via, da domani, il pattugliamento da parte di vigilantes. Come previsto da un atto deliberativo della giunta municipale, è stato convenzionato un istituto per impegnare otto unità e garantire il distanziamento di sicurezza e il rispetto delle regole anti-Covid.

L'aggiudica

La gara è stata aggiudica dall'istituto di vigilanza privato Arechi Security Service. Da domani, dunque, e fino al 10 settembre, dalle ore 9.30 alle 17.30, otto unità pattuglieranno il litorale salernitano con la supervisione e il coordinamento della Polizia municipale di Salerno e della Protezione civile.

Parla il sindaco Vincenzo Napoli