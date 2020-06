Post Covid, via libera agli spostamenti in Italia: controlli alla stazione ferroviaria

Operatori della Croce Rossa, agenti di Polizia ferroviaria, militari e personale della Protezione aziendale attendono i passeggeri all'ingresso della stazione ferroviaria di Salerno. Il via libera agli spostamenti in tutta Italia da oggi, 3 giugno, ha spinto le regioni ad intensificare i controlli in prossimità degli scali ferroviari.

L'ordinanza

Come da ordinanza, i passeggeri che provengono da altre regioni devono essere monitorati attraverso il controllo della temperatura. Se supera i 37.5 gradi, devono essere sottoposti a test rapido Covid-19 e tampone.