Covid-19, altri 2 contagi nel salernitano: i dati provinciali

Altri due contagi da Covid-19, in 24 ore, nel salernitano. Come è noto, risultano 4.777 i tamponi positivi in Campania, su 189.068 effettuati. Sono 410, inoltre, le persone decedute e 3.355 quelle guarite (di cui 3.249 totalmente e 106 clinicamente).

​I dati provinciali

Provincia di Napoli: 2.601 (di cui 988 Napoli Città e 1.613 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 684

Provincia di Avellino: 543

Provincia di Caserta: 456

Provincia di Benevento: 205

Altri in fase di verifica Asl: 288

