Covid-19, i dati provinciali: ecco il monitoraggio a Salerno e provincia

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha fornito l'aggiornamento relativo ai dati del contagio in Regione Campania, divisi per provincia. L'aggiornamento "fotografa" l'andamento fino alle ore 23.59 di ieri, lunedì 8 giugno. In provincia di Salerno, i casi postivi sono in totale 688. Il numero complessivo in Campania è 4883. il totale tamponi è 220.662.

Il totale deceduti in Campania, poi è 426. Totale guariti: 3.732 (di cui 3.704 totalmente guariti e 28 clinicamente guariti). Il riparto per provincia: a Napoli i positivi al Covid sono 2.630 (di cui 1.003 Napoli Città e 1.627 Napoli provincia). In provincia di Salerno dato stazionario rispetto a ieri: 688. Provincia di Avellino: 548. Provincia di Caserta: 468. Provincia di Benevento: 209. Altri in fase di verifica Asl: 290