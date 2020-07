Covid-19, De Luca fa il punto della situazione: "Preparatevi mentalmente a fare il vaccino"

Riflettori puntati sui contagi a Mondragone e sulla ripartenza della Campania, oggi pomeriggio. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, infatti, come ogni venerdì, ha fornito il punto della situazione attraverso i canali social di Palazzo Santa Lucia. Dall'investimento per le Universiadi, al completamento dei finanziamenti per diverse opere sportive del territorio, tra cui il Palazzetto dello Sport di Salerno, passando per le borse di studio agli studenti e arrivando all'intervento per la semplificazione amministrativa per il Genio Civile con norme a vantaggio dell'ordine dei geometri, fino all'urbanistica, alla cultura e al trasporto scolastico gratuito: diversi gli argomenti trattati dal Governatore. "Stiamo facendo ciò che è umanamente possibile ed anche di più per tutelarvi - ha osservato De Luca che, infine, rinnova l'appello alla prudenza alla comunità - Indossate la mascherina sempre quando possibile anche all'aperto ed obbligatoriamente in luoghi chiusi o in presenza di assembramenti, lavatevi le mani spesso e iniziate a prepararvi mentalmente ai vaccini che tutti faremo", ha concluso.

Ecco il video: