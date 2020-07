De Luca e il Covid: "Indosso sempre la mascherina, sembro un monaco trappista"

"Indosso sempre la mascherina e non la tolgo mai, neppure sotto il solleone. Sembro un monaco trappista". Va di battuta il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore della Regione Campania ha parlato di Covid durante la terza edizione di Industria Felix, a Napoli.

Le stoccate

"Sta prevalendo un nuovo senso comune: chi indossa la mascherina sembra un extraterrestre - ha detto - Ci sono contagi di importazione e noto un rilassamento estremamente pericoloso. Qui rischiamo di trovare l'epidemia dietro l'angolo. Ricordo che la mascherina non è più obbligatoria all'aperto ma va indossata in presenza di assembramenti. La politica è tornata pollaio permanente. L'epidemia avrebbe dovuto spingerci a cambiare, cioè cambiare tutto. Per un paio di mesi c'è stata la sensazione poter cambiare. Adesso ci risiamo: accapigliamento continuo, ideologismi e mancanza di razionalità contraddistinguono l'azione pubblica".