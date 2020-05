Covid-19, fuori pericolo la donna di Amalfi: si attende tampone di verifica

Dopo oltre due mesi dalla positività al coronavirus che le fu riscontrata, è fuori pericolo la donna di Tovere, frazione di Amalfi. E' stata la prima contagiata in Costiera.

I dettagli

La donna era asintomatica, è rimasta in isolamento e risulta clinicamente guarita. Va precisato che solo il tampone di verifica, in programma la prossima settimana, potrà accertare la completa guarigione. E' fuori pericolo anche l'anziano di Cetara - scrive il Vescovado - la cui positività era stata scoperta in seguito a quella di sua moglie, non ancora guarita.