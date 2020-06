Covid-19 e prevenzione: vaccino anti-influenzale per tutti? Parla il sindaco-medico Trivelli

Dobbiamo evitare "l'accoppiata" influenza/ Covid 19: questa è la priorità. Non è prematuro pensare ad una strategia mirata in tal senso. La "vaccinazione di massa" è una pratica anche complicata da attuare e deve essere corroborata da evidenze scientifiche.

Lo ha detto il sindaco-medico Luciano Trivelli di Montano Antilia che ha detto la sua in merito all'ipotesi dei vaccini anti-influenzali in programma in autunno, a tutela della salute pubblica. "Sarebbe utile focalizzare l'attenzione sui soggetti a rischio, neuropatici,cardiopatici, epatopatici,metabolici, broncopatici,neoplastici comunque soggetti vulnerabili e gli over 65. - ha detto il primo cittadino di Montano Antilia- La sintomatologia tipica nonché la diffusione dell'influenza è del tutto sovrapponibile a quella che è propria del covid, si intuisce facilmente la difficoltà di formulare diagnosi. Quindi una vaccinazione antinfluenzale mirata, ben calibrata aiuterebbe ad acquisire maggiore tranquillità, ma non è la soluzione".

