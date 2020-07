Nocera Inferiore diventa "Covid free", Torquato: "Restiamo prudenti"

“Nocera Inferiore è libera dal Covid-19”. Lo annuncia, su Facebook, il sindaco Manlio Torquato alla luce degli ultimi dati sulla pandemia: zero contagiati, zero ricoverati in ospedali e zero richieste di tamponi .

Il commento

Una notizia davvero attesa dalla comunità nocerina che, insieme ad altri comuni della provincia, è stata colpita dal virus. Diversi, infatti, sono stati i contagi registrati nelle scorse settimane anche all’interno dell’ospedale “Umberto I”. “Ma non bisogna essere imprudenti.

Le vicende degli ultimi giorni, anche nella nostra provincia, vicino a noi, ci insegnano che il rischio epidemico c'è ancora. Il virus ancora infetta. Manteniamo comportamenti intelligenti e di cautela. Igiene personale, distanziamento e uso della mascherina in luoghi chiusi e affollati e con distanze ravvicinate.Avete, abbiamo fatto un buon lavoro. Del quale ringraziare tanti. Ma sopratutto il Padreterno (o la fortuna)” conclude Torquato.