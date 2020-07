Coronavirus, 27 nuovi contagi in Campania: il bollettino

Ci sono 27 nuovi casi di positività al Covid in Campania. I dati sono stati forniti oggi, lunedì 6 luglio, dall'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica.

I dettagli

I nuovi positivi sono stati rilevati in seguito ai 775 tamponi effettuati in giornata. Il totale positivi, dall'inizio della pandemia, è 4.746 in Campania su un totale di 293.368 tamponi effettuati. Nessun deceduto. C'è, invece, una persona guarita. Il totale delle persone guarite fin qui è 4.087.