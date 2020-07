Covid-19, nuovo contagio a San Valentino Torio: l'annuncio del sindaco

"Un nostro concittadino è positivo al Covid". Lo annuncia il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese. Il primo cittadino del comune dell'Agro si è rivolto alla popolazione attraverso un messaggio pubblicato sulla propria bacheca Facebook.

I dettagli

"Abbiamo un nuovo caso - scrive Strianese - Ho avuto comunicazione dall'ASL di competenza che un nostro concittadino è risultato positivo.

E' totalmente asintomatico e sta bene. E' stato disposto per lui e la famiglia l'isolamento domiciliare e domani, mercoledì 15 luglio, saranno effettuati i tamponi a tutti i suoi contatti più stretti. Non creiamo allarmismi ma nello stesso tempo non abbassiamo la guardia. Nei luoghi chiusi indossiamo la mascherina, ed anche in tutti i casi in cui non è possibile mantenere la distanza".