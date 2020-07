Covid a Salerno: due nuovi casi positivi nella zona orientale

Ci sarebbero altri casi positivi al Covid a Salerno. Nel comune capoluogo, in zona orientale, sarebbero positive due persone. Dall'inizio del mese di luglio salgono a 26 i contagi in città.

I dettagli

In quest'ultimo caso, si tratterebbe di marito e moglie, residenti nella zona orientale. Gli aggiornamenti provengono da fonti Asl. Guardia alta in città: l'Humanitas si è dotata di un'altra ambulanza Covid, per fronteggiare una eventuale ondata di contagi. Ieri, martedì 21 luglio, l'ambulanza è servita a trasportare due pazienti di Pisciotta in ospedale, a Napoli. Il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania, nel frattempo, ha segnalato in totale 19 casi positivi, riferiti ai tamponi effettuati fino a ieri sera, martedì.