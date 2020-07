Covid-19 a Salerno, 16 casi monitorati: la situazione nel rione Carmine

Il Covid è in agguato, non è sconfitto. A Salerno, al momento, ci sono 16 casi sotto osservazione, 12 dei quali nel rione Carmine. E' confermata anche la positività di un commerciante del rione Carmine risultato già positivo al test al quale si è sottoposto, all’ospedale di Cava de’ Tirreni.

Il commento

"I pericoli di contagio sono ancora altissimi, ancor più – evidentemente – che nella fase del lockdown". E' questo il commento del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Ha aggiunto: "Spetta a ciascuno di noi adottare, in spiaggia ed ovunque, comportamenti responsabili per tutelare la salute nostra, dei nostri cari e della collettività. Non abbassiamo la guardia, facciamo la nostra parte e richiamiamo anche all’ordine chi se ne infischia delle regole di sicurezza e del vivere civile. Salerno è e deve restare una città sicura ed accogliente anche per favorire il progressivo ritorno di turisti e visitatori a beneficio dell’economia locale".