Covid-19, nuovi contagi a Salerno: l'oratorio dei Salesiani sospende le attività

Nuovo stop alle attività all’interno dell’Oratorio dei Salesiani “Don Bosco” di Salerno. La decisione è maturata nella serata di ieri alla luce dei contagi accertati, negli ultimi giorni, nel quartiere Carmine e in altre zone del capoluogo.

Il post

L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’Oratorio: “Vista l'instabile situazione del nostro quartiere, sentendo le autorità competenti con le quali siamo in continuo contatto, essendo considerati luogo di aggregazione, abbiamo ritenuto opportuno sospendere nuovamente, in via precauzionale, le attività dell'Oratorio fino a nuova comunicazione”. Di qui l’appello rivolto soprattutto alle fasce giovanili: “Confidiamo nel buon senso di tutti e invitiamo in modo particolare i ragazzi e i giovani ad evitare ogni forma di assembramento. Come ha scritto in un recente comunicato il signor sindaco: "manteniamo alta la guardia".