Spiagge libere a Salerno, il sindaco: "Saranno controllate dai vigilantes"

Per garantire il rispetto delle norme anti-Coronavirus sulle spiagge salernitane, il Comune si affiderà ad associazioni di vigilanza. Ad annunciarlo, questa mattina, è stato il sindaco Vincenzo Napoli a margine di una conferenza stampa a Palazzo di Città.

L'annuncio

“Questa mattina abbiamo approvato una delibera di Giunta per il controllo delle spiagge con una manifestazione di interesse che sarà curata nelle prossime ore”. Napoli fa appello al senso di responsabilità di residenti e turisti: “Anche una massiccia presenza di carabinieri, poliziotti e vigili non si riuscirà mai a moderare comportamenti erronei per quanto riguarda i grandi numeri. E’ necessario, dunque, che ognuno si faccia carico della propria salute e anche di quella degli altri. Noi - aggiunge il primo cittadino - saremo presenti e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità. Ma se non scatta questo meccanismo intimo da parte delle persone e delle giovani generazioni non si riuscirà a cavare un ragno dal buco. Il trasgressore - conclude Napoli - deve sentirsi guardato con dispetto dagli altri affinchè abbia la capacità di redimersi”.