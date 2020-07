Covid-19: negativi i tamponi effettuati su familiari del medico salernitano

Sarebbero risultati negativi i tamponi estesi ai familiari del medico salernitano, in servizio presso il 118 dell’ospedale di via Vernieri a Salerno. Quest'ultimo sarebbe risultato positivo al Covid, in isolamento.

I dettagli

Avrebbero dato esito negativo anche i tamponi effettuati all’equipaggio dell’ambulanza che è entrato in contatto con il medico. E' stato sottoposto ad ulteriori esami anche il personale del Psaut e sono attesi ulteriori riscontri.