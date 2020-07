Covid-19, la Regione comunica i tamponi positivi: 9 in Campania

E' stato completato lo screening di massa sui braccianti nell'alto casertano. Per quanto riguarda l'area ex Cirio di Mondragone tra una settimana, al termine della prevista quarantena, saranno ripetuti i tamponi ai residenti per poter quindi revocare la zona rossa.

I dati

In Campania risultano positive al Covid oggi, mercoledì 1 luglio, 9 persone. I tamponi effettuati in giornata sono 2.865. Il numero totale 285.388, al quale corrispondono 4.699 persone guarite. Oggi risulta guarita una persona. Il totale guariti sale così a quota 4.078.