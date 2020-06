Covid19: una persona in isolamento a Roccagloriosa, in attesa del tampone

Il Comune di Roccagloriosa, attraverso la propria pagina facebook, ha comunicato alla popolazione che oggi, martedì 9 giugno, è stata riscontrata, a seguito di controlli sanitari di routine, una positività al test sierologico COVID 19. Va precisato che solo il tampone può accertare la positività al coronavirus e che, non a caso, al momento è solo scattata la misura precauzionale che prevede isolamento della persona, in attesa di svolgere tutti gli esami. La persona, dunque, non può essere al momento considerata positiva al Covid perchhcé è stato svolto solo il test sierologivco.

La nota del Comune

L'amministrazione comunale ribadisce: "Tale circostanza non indica una diagnosi di malattia, ma la presenza di specifici anticorpi nel soggetto interessato, che all'attualità, è totalmente asintomatico. Immediatamente sono state attivate tutte le procedure per il tempestivo contenimento di eventuali rischi epidemiologici e, già nel primo pomeriggio di oggi, verrà effettuato il tampone naso faringeo alla persona interessata, al fine di confermare o escludere il contagio. Contestualmente sono state emanate le ordinanze con le quali è stata predisposta la quarantena per le persone a stretto contatto con la persona positiva al test sierologico. Sono stati, altresì, richiesti i tamponi per tutti i contatti stretti. Si invita la popolazione ad osservare scrupolosamente tutte le norme di distanziamento sociale".