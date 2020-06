Covid, De Luca e no vax: "Curioso di vedere se farano il vaccino"

Covid e vaccino. Con una battuta sorniona, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha parlato di coronoavirus e No Vax, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali social della Fondazione Luigi Einaudi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

"Sono curioso di vedere se i no vax si faranno il vaccino contro il covid quando lo troveranno. Andrò a indagare - ha commentato De Luca - Ci sono tante imbecillità che abbiamo ascoltato per 10 anni. I no vax, e poi uno vale uno".