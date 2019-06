La creatività "golden" arriva con un franchising a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si affaccia con un punto vendita fisico, anche a Salerno, lo stile Golden Graphic. Lo studio grafico con sede a Bellizzi, opera su territorio nazionale nel campo della grafica, della stampa e della comunicazione e ora si afferma con un progetto di franchising. Sabato 22 giugno alle ore 19:30 in via Kennedy, 22 (quartiere Europa) inaugurerà il Golden Graphic Point Salerno, un innovativo studio grafico e centro stampa con un’anima giovane e creativa, nella persona di Amedeo Citro. Abbiamo intervistato 2 dei protagonisti del progetto imprenditoriale: Luca Coppola, Founder Golden Graphic e ideatore del progetto di franchising, supportato dal socio Claudio Di Francesco, che contribuisce a dare forza al progetto e Amedeo Citro, proponente Golden Graphic Point Salerno. La grafica è passione, creatività, è qualcosa che devi avere dentro, che devi sentire, è personalizzazione!” afferma Luca, che opera nel campo dal 2000 e non smette di aggiornarsi e di perfezionare il suo lavoro, offrendo sempre il meglio. Nel progetto di franchising, lanciato da Luca, si ritrova pienamente Amedeo, che racconta di aver pensato quasi subito all’affiliazione, essendo alla ricerca di chi come lui amasse la grafica e mettesse la stessa passione nel suo lavoro. L’idea del franchising nasce diversi anni fa, quando riflettendo sulla domanda e sull’offerta relativa al campo della grafica e della personalizzazione, Luca decide di ampliare la sua rete. L’idea di base è la realizzazione del ‘Golden Lab’: un laboratorio di artigiani tecnologici che attraverso differenti macchinari per la stampa digitale e per la personalizzazione di gadgets riesce a fornire i Point in tempi brevi preservando la qualità. I servizi offerti dal Golden Graphic Point Salerno sono relativi alla stampa digitale e allo sviluppo grafico, sia per privati che per aziende, enti ed associazioni. I gadget personalizzati rappresentano uno dei punti forza della famiglia Golden Graphic, infatti con la stampa diretta UV a colori riusciamo ad esaudire le richieste dei nostri clienti in tutte le loro sfumature. Tra gli altri servizi offerti troviamo la progettazione, realizzazione e montaggio di insegne di esercizio, utilizzando diversi materiali. Altro settore che è diventato fondamentale per la diffusione di un brand è la gestione social, con campagne pubblicitarie mirate, indicizzazione con studio di parole chiave e creazione siti web, la vetrina virtuale della propria attività. Luca, che ci confessa i due motti ai quali è fortemente legato: ‘Il Tempo Premia’ e ‘Siate affamati…siate folli!’ pensando al futuro immagina un ruolo sempre più importante del grafico professionista, con la possibilità di personalizzare tutto. Già oggi qualsiasi cosa si voglia fare c’è bisogno di comunicarlo, sia nel caso di attività commerciali, associazioni, entri pubblici. E bisogna comunicare nel modo giusto per fare la differenza. Per informazioni e dettagli è possibile visitare il sito web www.goldengraphic.it